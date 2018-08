TV : Le duo Balbir-Ferreri commentera l'équipe de France sur M6

Dans : Equipe de France.

A partir de cet été, TF1 et M6 se partagent la diffusion des matches de l'équipe de France championne du Monde. Si sur la Une on ne change pas un duo qui gagne, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu étant évidemment confirmés aux commentaires, la Six devait encore dévoiler le nom de celui qui allait être le consultant de Denis Balbir. Et on le sait depuis ce mercredi soir, ce sera le compère habituel de Denis Balbir en Europa League, Jean-Marc Ferreri. Les deux hommes seront en charge de commenter les rencontres des Bleus, tandis que David Ginola animera le débrief qui suivra chaque match, à commencer par celui contre les Pays-Pas en septembre.