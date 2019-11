Priver la France de Karim Benzema, il est écoeuré

Dans : Equipe de France.

Tandis qu'Olivier Giroud est sur le banc de Chelsea et empile les buts chez les Bleus, Karim Benzema est le patron offensif du Real Madrid mais n'a plus rejoint l'équipe de France depuis 4 ans. Trop c'est trop pour Grégory Schneider.

Tandis qu’Olivier Giroud sera probablement titulaire ce dimanche soir contre l’Albanie avec l’équipe de France, Karim Benzema sera lui du côté de Madrid où l’attaquant des Merengue regardera, ou pas, le match à la télévision. Une situation évidemment paradoxale qui a été remise en exergue par les propos de Noël Le Graët samedi. Pour Grégory Schneider, tout cela est tout de même un formidable gâchis et le journaliste de Libération regrette de ne plus avoir vu Karim Benzema depuis plusieurs années chez les Bleus, l’équipe de France se privant d’un formidable talent.

« Il y a quand même quelque chose qui a déconné dans cette histoire entre Karim Benzema et l’équipe de France. Je pense que c’est une tâche que tout champions du monde qu’ils sont, ils porteront. Moi qui aime le football, ne pas avoir vu Benzema pendant quatre ans avec la sélection cela me manque, tout comme ne pas avoir vu Ribéry qui était prêt à revenir en 2016 et à qui on a refermé la porte des Bleus. Cela n’enlève rien au palmarès des Bleus, à la manière de jouer, mais il n’y a pas que les résultats qui comptent. Moi on m’a enlevé Benzema et on ne peut pas tout justifier par les résultats (...) Qu’on ne compare pas le Cantona de 96 avec Benzema ! », s’est offusqué, sur la chaîne L'Equipe, Grégory Schneider, qui aurait aimé voir Karim Benzema plus souvent chez les Bleus et ne le cache pas.