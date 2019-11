Mbappé trop perso, il prend un jaune signé Varane

Dans : Equipe de France.

A la veille du match de l'équipe de France face à l'Albanie, Raphael Varane a évoqué la forme de son coéquipier, Kylian Mbappé.

De retour en équipe de France, après avoir manqué les deux derniers rassemblements, Kylian Mbappé était titulaire lors de la réception de la Moldavie. Malgré la victoire, le joueur du PSG n'a pas réalisé une grosse prestation, préférant souvent faire le choix individuel, plutôt que collectif. Présent devant la presse ce samedi, Raphael Varane est revenu sur la situation de la jeune star française.

« Dans la vie de groupe, je le sens très bien. Kylian, c'est toujours le même. Il n'y a pas de soucis avec lui. Sur le terrain, je pense qu'il pouvait faire mieux, il le sait. C'est aussi un joueur qui a énormément de qualités. Sur le terrain, il doit parfois choisir entre ses qualités, parce qu'il ne peut pas faire tout en même temps. Il a la capacité d'aller très vite, de créer des décalages, de jouer avec ses coéquipiers. Ce qu'il faut, c'est justement qu'il réussisse à avoir du liant avec ses coéquipiers, ce qu'il essaie de faire sur le terrain. Et ce qu'il aurait peut-être pu mieux faire. Au niveau de l'implication et de son envie sur le terrain, on ne peut rien lui reprocher. Il peut encore progresser. C'est un jeune joueur et on attend beaucoup de lui. Mais il a tellement de qualités qu'il doit parfois choisir parce qu'il ne peut pas tout faire en même temps », conclut le défenseur du Real Madrid, qui ne s’inquiète pas pour son partenaire. Au joueur du PSG de répondre sur le terrain, dimanche soir, en Albanie.