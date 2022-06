LdN : Sur quelle chaine et à quelle heure voir France - Danemark ?

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Alors que le football de clubs a refermé le chapitre de la saison 2021-2022 le week-end dernier, les sélections prennent le relais en ce mois de juin. Pour l’équipe de France, le premier rendez-vous sera face au Danemark en Ligue des Nations ce vendredi.

Quand voir France - Danemark ?

Après avoir remporté la dernière édition de la Ligue des Nations lors d’une phase finale haletante face à la Belgique et à l’Espagne en octobre 2021, l’équipe de France va remettre son titre en jeu avant la trêve estivale. Lors des dix prochains jours, les Bleus joueront quatre rencontres importantes, et notamment contre le Danemark. Un premier mach qui se disputera ce vendredi 3 juin à 20h45 dans un Stade de France à guichets fermés. L’arbitre de cette partie sera l’Allemand Felix Zwayer.

Les Bleus joueront dans un Stade de France à 𝗴𝘂𝗶𝗰𝗵𝗲𝘁𝘀 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲́𝘀 demain face au Danemark 🇩🇰



Il reste 8000 billets pour le match contre la Croatie 🇭🇷 le 13 juin 👉 https://t.co/eWsGu0Mmom pic.twitter.com/cS71EvTOom — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 2, 2022

Que quelle chaîne assister à France - Danemark ?

On ne change pas les bonnes habitudes pour les Bleus en cette fin de saison puisque ce France - Danemark sera diffusé en clair et en exclusivité sur l’antenne de M6. Xavier Domergue et Robert Pirès seront aux commentaires, alors que Carine Galli sera en bord terrain.

France / Danemark ce vendredi à 20h45 sur M6 en Ligue des Nations.

Commentaires : @XavierDomergue et @piresrobert7

Bord terrain : @CarineGalli pic.twitter.com/PFYhm1ocLm — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) June 2, 2022

La compo probable de l’équipe de France contre le Danemark :

En l’absence de Didier Deschamps, qui a quitté le rassemblement des Bleus après la mort de son père cette semaine, Guy Stéphan, son adjoint historique, prendra le groupe tricolore en main. Pour cette première rencontre depuis mars dernier, la France va aligner la grosse équipe avec Benzema, récent vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, ou Mbappé, qui a l’esprit tranquille depuis sa prolongation de contrat au PSG. Pour le reste, du classique avec une défense à trois, Coman et Théo Hernandez en pistons, ou Griezmann en numéro 10.

La compo probable des Bleus face au Danemark : Lloris - Koundé, Varane, Lucas Hernandez - Coman, Tchouaméni, Kanté, Théo Hernandez - Griezmann - Benzema, Mbappé.