LDN : Avec Mbappé et Giroud, la fête est complète !

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Stade de France, Paris.

France - Pays-Bas : 2-1.

Buts : Mbappé (14e), Giroud (75e) pour la France ; Babel (67e) pour les Pays-Bas.

Lors du premier match des champions du monde en France, les Bleus ont dominé les Pays-Bas (2-1). La troupe de Deschamps rentre bien dans sa Ligue des Nations et peut donc faire la fête tranquillement.

Trois jours après le match nul et vierge en Allemagne, l'équipe de France retrouvait son Stade de France. Et devant leur public, les Bleus réalisaient une bonne première période, marquée par l'ouverture du score de Mbappé. Suite à un centre fort de Matuidi, l'attaquant tricolore marquait effectivement dans le but vide au second poteau (1-0 à la 14e). Solide, la formation de Deschamps se faisait un peu peur sur une faute non-sifflée de Pavard dans la surface (33e), mais rentrait bien aux vestiaires avec un petit avantage (1-0 à la 45e).

Après la pause, l'EdF ne se mettait pas à l'abri et s'exposait à un retour néerlandais... qui finissait par arriver. En effet, suite à une grosse action de Wijnaldum (66e), Babel égalisait du tibia en coupant un service de Tete au premier poteau (1-1 à la 67e). Ce but avait le don de réveiller les Pays-Bas, qui prenaient alors le jeu en main. Depay se montrait dangereux (69e)... mais c'est Giroud qui retrouvait finalement le chemin des filets. Après 10 matchs de disette, le buteur français reprenait un centre de Mendy du gauche devant Van Dijk pour délivrer les siens (2-1 à la 75e).

Une réalisation qui suffisait au bonheur de l'équipe de France (2-1), qui magnifiait par une victoire cette grande communion avec les supporters tricolores, deux mois après la victoire en Coupe du Monde. En tête du Groupe A-1 de la Ligue des Nations, avec trois points d'avance sur l'Allemagne et un match en plus, les Bleus peuvent donc faire une grande fête !