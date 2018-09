La Belgique devant l’EdF, Hazard refuse ce lot de consolation

Dans : Equipe de France.

Grâce à son large succès contre l'Islande (0-3) mardi en Ligue des Nations, la Belgique s’offre une belle récompense. Lors de la publication du prochain classement FIFA le 20 septembre, les Diables Rouges vont chiper la première place à l’équipe de France.

Un changement lié au carton plein des Belges pendant que les Bleus étaient accrochés en Allemagne (0-0). Mais il en faudra beaucoup plus pour consoler Eden Hazard, pas vraiment emballé par ce fauteuil de leader. « On l’a déjà été donc maintenant ce n’est plus une surprise. C’est toujours bien, mais on aurait voulu être champions du monde plutôt qu’être numéro un mondial », a réagi l’ailier de Chelsea, toujours marqué par la cruelle défaite en demi-finale contre les Français.

Comme son coéquipier Thomas Meunier, qui n’accepte pas la stratégie défensive des champions du monde, Hazard aura besoin de temps pour digérer. Ou d’un autre titre comme la Ligue des Nations. « C'est un nouveau trophée. On a envie d'être les premiers à le gagner, on va tout donner et essayer de gagner le plus de matchs », a annoncé le capitaine de la Belgique, qui n’a perdu qu’une seule de ses 28 dernières rencontres. C’était face à l'équipe de France...