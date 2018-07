L’EdF finaliste du Mondial, l’OM et le PSG s’enrichissent

Dans : Equipe de France, OM, PSG.

Grâce à leur beau parcours en Coupe du monde 2018, les Bleus font le bonheur de toute la France. Et de deux pensionnaires de Ligue 1. En effet, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ont de quoi se frotter les mains.

Car depuis 2010, la FIFA a mis en place un fonds pour dédommager les clubs qui mettent leurs joueurs à disposition des sélections pour le Mondial. Pour cette édition 2018, l’instance internationale s’apprête à débourser 179 millions d’euros ! Soit 7 305 euros par jour pour chaque joueur. Grâce à Steve Mandanda, Adil Rami et Florian Thauvin d’un côté, et Alphonse Areola, Presnel Kimpembe ainsi que Kylian Mbappé de l’autre, l’OM et le PSG vont donc recevoir près d’un million d’euros chacun.

A noter que ces deux formations sont les mieux dédommagées par l’équipe de France. Viennent ensuite l’AS Monaco, Chelsea, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid qui percevront 672 000 euros pour deux joueurs. Enfin, pour un seul Français libéré, 336 000 euros seront versés à l’Olympique Lyonnais, à la Juventus Turin, au Bayern Munich, à Stuttgart, au Real Madrid, au FC Séville, à Tottenham et aux deux clubs de Manchester.