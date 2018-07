France-Belgique, les notes tombent, deux mentions Très Bien

Dans : Equipe de France.

Troisième finale de Coupe du monde en 20 ans pour la France, qui est la plus performante du monde dans ce domaine et ce laps de temps.

Pour aller chercher cette victoire, les Bleus ont clairement souffert face à une formation belge talentueuse et tournée vers l’avant. Mais les joueurs de Didier Deschamps ont tenu le 1-0 jusqu’au bout, et peuvent remercier leur défense. Si Raphaël Varane a été énorme, il ne récupère que la note de 7/10 dans l’édition de L’Equipe de ce mercredi.

La plus forte note revient à deux joueurs, Hugo Lloris, infranchissable sur sa ligne, et Samuel Umtiti, récompensé pour son but décisif. Les deux joueurs récupèrent un 8/10 également atteint par Didier Deschamps, pour ses choix tactiques qui se sont avérés payant, même si l’idée de laisser complètement la Belgique attaquer et s’approcher était risquée. Du côté des moins bons élèves, Giroud a eu tout juste la moyenne après son match passé à défendre : 5/10. Un petit peu moins bien que Pavard (6), qui a souffert notamment en début de match face aux assauts belges.