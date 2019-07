FIFA : Henry et Renard, deux Françaises en course pour The Best 2019

Dans : Equipe de France, Foot Mondial, OL.

La FIFA a dévoilé ce mercredi la liste des footballeuses en lice pour le trophée The Best qui en fin d'année récompensera la meilleure joueuses. Et Coupe du monde oblige, ce sont les Américaines qui se taillent la part du lion avec 4 représentantes, tandis que la France n'a droit à qu'à deux joueuses en lice, à savoir Wendie Renard et Amandine Henry. Les deux footballeuses lyonnaises ont tout gagné en Europe avec leur club, et ont atteint les quarts de finale du Mondial 2019.

Liste des footballeuses nommées pour The Best 2019

Graham Hansen et A.Hegerberg (Norvège) - S.Kerr (Australie) - J.Ertz, A.Morgan, M.Rapinoe et R.Lavelle (USA) - Amandine Henry et Wendie Renard (France) - L.Bronze et E.White (Angleterre) - V.Miedema (Pays-Bas)