Euro 2020 : Première, la France sort de la galère contre la Moldavie

Dans : Equipe de France.

Stade de France.

France - Moldavie : 2-1.

Buts : Varane (35e), Giroud (79e sp) pour la France ; Rata (9e) pour la Moldavie.

Suite à une première période indigne d’une équipe championne du monde, la France a quand même réussi à se défaire de la Moldavie (2-1).

Déjà qualifiés avant cette rencontre, grâce au 0-0 entre la Turquie et l’Islande un peu plus tôt dans la soirée, les Bleus abordaient ce match l’esprit tranquille. Trop peut-être... Puisque la Moldavie ouvrait la marque grâce à Rata, qui profitait d’une boulette de la tête de Lenglet pour tromper Mandanda (0-1 à la 9e). Après ce but, la France se réveillait avec Pavard (10e) et Giroud (12e, 29e), mais c’est Varane qui égalisait, le capitaine tricolore marquant de la tête après un choc entre Giroud et le gardien moldave dans la surface (1-1 à la 35e). En fin de match, Digne provoquait un penalty (77e), que Giroud transformait sans trembler à contre-pied (2-1 à la 79e).

Avec cette petite victoire (2-1), la troupe de Didier Deschamps fait toutefois une énorme opération dans son Groupe H. En passant devant la Turquie, reléguée à deux unités à une journée de la fin des qualifications, la France n’aura plus qu'à assurer le coup en Albanie dimanche pour s'offrir une place de tête de série en vue du tirage au sort de l’Euro 2020. De quoi donner le sourire à Didier Deschamps... ou pas.