Euro 2020 : La bonne affaire, la France qualifiée avant de jouer !

Ce jeudi, l’équipe de France pouvait valider sa qualification pour l’Euro 2020 sans jouer ou en battant la Moldavie à partir de 20h45.

Au final, c’est la première possibilité qui s'est déroulée. Puisqu’en début de soirée, la Turquie et l’Islande se sont quittés sur un score nul et vierge. Un 0-0 qui fait les affaires des Turcs, qui sont qualifiés avec 20 points en neuf journées. Mais ce résultat est également une très bonne nouvelle pour les Bleus, sachant que l’équipe de Didier Deschamps est d’ores et déjà qualifiée avant même de jouer son match contre la Moldavie. Avec trois unités d’avance sur l’Islande à une journée de la fin des qualifications, l’EDF ne peut plus être rejointe.

Par conséquent, la France valide son ticket pour le prochain Euro, et rejoint ainsi les premiers qualifiés, qui sont l’Ukraine, l’Espagne, la Pologne, la Belgique, la Russie, l’Italie et donc la Turquie. Désormais, les Bleus ont un seul et unique objectif en tête : gagner leurs deux derniers matchs contre la Moldavie ce jeudi soir et en Albanie dimanche pour récupérer le fauteuil de leader du Groupe H, synonyme d’une potentielle place de tête de série en vue du tirage au sort du prochain championnat d’Europe.