EdF : Zidane entraineur des Bleus dès 2020, c'est possible

Vendredi soir, l’Equipe de France a péniblement battu l’Islande dans le cadre des qualifications à l’Euro 2020.

Un succès pas joli à voir mais précieux pour la troupe de Didier Deschamps, quasiment assurée de participer à l’Euro l’an prochain. Une qualification qui, si elle se confirme, devrait enclencher la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en juin 2022. Néanmoins, il serait bon de ne pas s’emballer trop vite avec le sélectionneur champion du monde selon Carine Galli, laquelle a rappelé sur La Chaîne L’Equipe que l’opportunité Zinedine Zidane allait (peut-être) se représenter à l’avenir pour Noël Le Graët.

« En cas de catastrophe à l’Euro, Deschamps pourrait quand même partir, surtout s’il ne pense plus être capable de faire progresser ce groupe. Mais il y a aussi le paramètre Zidane. Avant la Coupe du Monde, il y avait eu une campagne pro-Zidane. Il était libre à l‘époque. Aujourd’hui, il ne l’est pas. Mais il redeviendra libre un jour. Et là, certains relanceront la campagne pour que Zidane soit le nouveau sélectionneur. La sérénité ne serait alors plus pareille pour Deschamps. Là, personne ne se pose la question. Le Graët et Deschamps, c’est un duo soudé. En plus, DD a une vraie relation avec ses joueurs. Mais si Zidane revient sur le marché, beaucoup de gens vont militer pour Zizou » a lâché Carine Galli, intimement convaincue que Zizou pourrait être une option crédible pour les Bleus après l’Euro, selon l’évolution de sa carrière au Real Madrid.