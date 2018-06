EdF : Zidane calme les excités qui veulent éjecter Deschamps

Dans : Equipe de France.

Depuis son départ surprise du Real Madrid il y a plusieurs jours, Zinedine Zidane est régulièrement associé à l’Equipe de France.

Il faut dire que nombreux sont les supporters tricolores à rêver de voir l’idole de tout un peuple à la tête des Bleus. Mais dans une interview accordée à TF1, l’ancien entraîneur du Real Madrid a calmé tout le monde en affirmant qu’il n’avait pas quitté le triple champion d’Europe pour reprendre du service tout de suite. Surtout, l’ex n°10 des Bleus ne souhaite pas perturber le groupe de Didier Deschamps à moins d’une semaine du début de la Coupe du monde en Russie.

« Le plus important, c’est de soutenir l’équipe de France, il faut arrêter de commenter. Je n’ai pas arrêté avec le Real Madrid pour prendre l’équipe de France. J’ai arrêté pour faire une parenthèse. Je suis à fond derrière l’équipe de France et à fond derrière Didier Deschamps. Et ce que l’on veut, c’est qu'il nous ramène un deuxième titre. Il y a la place pour faire quelque chose de très bien » a-t-il confié. Un discours qui rejoint celui de Noël Le Graët, qui avait expliqué sur BFM TV la semaine dernière que cela n’était « pas sérieux » d’évoquer un départ de Didier Deschamps alors que le Mondial approche. Au moins, tout le monde est sur la même longueur d’onde, du moins officiellement…