EdF : Varane dévoile l'identité du vrai patron des Bleus

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Après la piètre prestation de l’Equipe de France contre l’Australie samedi (2-1), nombreux sont les observateurs à réclamer les retours de Blaise Matuidi et Olivier Giroud dans le onze de départ. Et pour cause, cette équipe semble cruellement manquer de leaders. Interrogé sur ce sujet en conférence de presse, Raphaël Varane n’a pas vraiment semblé d’accord. Selon le défenseur central du Real Madrid, les Bleus ont un véritable patron en la personne d’Hugo Lloris, pourtant souvent décrit comme un capitaine lisse et sans charisme.

« Hugo Lloris est un capitaine discret. Il n'attire pas la lumière, mais quand il parle, il est écouté. On cherche des leaders mais c'est un leader. Il a des qualités flagrantes. On est content de l'avoir. Si je suis un leader au sein du groupe ? Je ne dois pas surjouer, je dois être moi-même. Je parle à mes partenaires en sélection comme en club. Il n'y a pas besoin de parler fort pour faire passer des messages. J'en ai eu la preuve durant plus de deux ans au Real Madrid avec Zizou » a expliqué Raphaël Varane, qui évacue donc ce qui n’est pas vraiment un problème selon lui en Equipe de France…