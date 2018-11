EdF : « Une honte », ce consultant craque contre l’équipe de France !

Dans : Equipe de France.

La sale copie rendue par l'équipe de France vendredi soir à Rotterdam face aux Pays-Bas a remis sur le devant de la scène le style de jeu pratiqué par les Bleus de Didier Deschamps. Et sur la chaîne L'Equipe, Johan Micoud a confié sa désolation après cette défaite, qui selon lui prouve qu'en pratiquant un tel football le miracle du Mondial ne peut pas s'éterniser. Pour l'ancien joueur, le système a ses limites et elles sont brutalement apparues contre Memphis Depay et ses coéquipiers.

Et Johan Micoud de livrer son analyse sans ménagement. « Un jour sans cela arrive, mais au moins tu fais du jeu des fois. On nous a beaucoup critiqué parce que l’on faisait des remarques sur le jeu et tout le monde disait que ce n’était pas grave car on gagnait. Mais ces personnes qui nous disaient cela, j’ai envie de les entendre aujourd’hui. Quand on voit ce match aux Pays-Bas, c’est une honte (...) Comme on gagnait, on nous disait que c’était l’esprit de cette équipe, que c’était l’esprit de Didier Deschamps, et il ne fallait rien dire. On devait seulement dire : OK, bravo, continuez (...) Mais les Pays-Bas, eux ils essaient de construire quelque chose, leur coach a mis en place des choses et propose du jeu. Nous, on se base sur les duels, sur le combat (...) Avec Mbappé, Pogba, Griezmann, Fékir on a des joueurs de foot quand même (...) Je n'ai rien contre le sélectionneur, et je suis content qu'on soit champion du monde, mais cela n'empêche pas de parler du contenu », a lancé un Johan Micoud très agacé par ce qu'il a vu du côté de l'équipe de France et qui espère que la leçon sera retenue par Didier Deschamps.