EdF : Un problème inattendu pour la France avant l’Euro

Dans : Equipe de France.

Le tirage au sort de l’Euro 2020 a eu lieu le week-end dernier. Cet évènement donne le feu vert à un balai assez peu connu, celui des recherches pour trouver des matchs amicaux qui conviennent le mieux aux équipes en piste pour le titre européen.

Il s’agit comme souvent de trouver des matchs amicaux pour mars puis le mois de juin afin de préparer les rencontres de poule, de gagner en confiance, faire jouer la concurrence et aussi permettre de se roder tactiquement. Et cette année pour les Bleus, c'est en train de devenir un véritable casse-tête. Pour le mois de mars, Didier Deschamps souhaitait affronter la Belgique, histoire de monter en puissance après une poule où l’Islande et la Turquie ne font pas figure de favori pour l’Euro 2020. La Belgique a refusé, par le biais de son sélectionneur, pour qui cette rencontre n’aurait pas « beaucoup de sens ». Il se murmure toutefois que les Diables Rouges craignent plutôt pour leur place de numéro 1 au classement FIFA en cas de revers face aux champions du monde.

L’Angleterre aurait aussi préféré affronter une équipe autre que les Bleus en cette période, et les Tricolores n’ont donc pas encore trouvé d’adversaire pour ces matchs amicaux du mois de mars qui ne sont pas toujours pris très sérieusement par les joueurs. C’est en effet à cette période que les matchs couperets de la Ligue des Champions s’enchainent, mais aussi que les courses au titre s’accélèrent dans la plupart des pays européens.