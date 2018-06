EdF : Tolisso dans le 11, Ménès a choisi le titulaire qui doit sauter

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Après les trois matchs de préparation, l’équipe de France montre toujours des signes inquiétants alors que son entrée en lice au Mondial 2018 approche.

Tous les secteurs de jeu sont concernés, à commencer par le milieu de terrain où le sélectionneur des Bleus n’a pas encore trouvé la bonne formule. « Didier Deschamps cherche toujours une vraie complémentarité qui fasse que son entrejeu ne se retrouve pas trop éloigné des attaquants », a remarqué Pierre Ménès. Alors quelle solution ? Pour le chroniqueur de CNEWS Matin, cela passera par la titularisation de Corentin Tolisso.

« Pour beaucoup, il mérite une place de titulaire. A la place de qui ? Il apporte de la densité et du jeu vers l’avant. Des qualités indispensables pour cette équipe de France », a conseillé le consultant, qui a évidemment proposé le nom d’un possible sacrifié. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas Paul Pogba, souvent décevant en sélection, mais plutôt Blaise Matuidi dont la technique est assez limitée.

Tolisso à la place de Matuidi ?

« On connaît ses qualités : infatigable, capable de créer le surnombre sur le côté gauche, a reconnu Ménès. Mais on connaît aussi ses défauts : une technique parfois défaillante. Et le milieu bleu a besoin de liant avec ses attaquants. » Selon les dernières mises en place tactiques à l’entraînement, Deschamps semble du même avis puisque le milieu du Bayern Munich est annoncé titulaire à la place du Bianconero.