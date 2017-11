EdF : Sissoko prie pour éviter ces deux sélections africaines

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Avant le tirage au sort officiel de la phase de groupes du Mondial 2018 vendredi, une répétition a été effectuée cette semaine.

Dans cette simulation, l’équipe de France, tête de série, a hérité d’une poule abordable avec l’Angleterre, la Tunisie et l’Arabie Saoudite. En tout cas, même s’il évolue à Tottenham avec plusieurs internationaux anglais, Moussa Sissoko ne se plaindrait pas d’un tel tirage. L’ancien Toulousain ne semble pas effrayé à l’idée d’affronter une grande nation. En revanche, l’international tricolore redoute particulièrement deux sélections africaines pour une raison bien précise.

« J’ai envie d’éviter une équipe… Je dirais deux équipes : le Sénégal et le Maroc parce que dans ces pays-là, il y a beaucoup de Franco-Sénégalais ou de Franco-Marocains, a expliqué le Spur à Onze Mondial. On sait que ces matchs-là contre la France, c’est quelque chose de particulier. C’est là d’où les gars viennent, où il y a leurs potes. C’est comme un derby. Les gars sont trop motivés… En plus, au Sénégal, il y a mon ami d’enfance Cheikh M’Bengue. Il joue à gauche. Si je joue à droite… » Reste à savoir si Moussa Sissoko gardera les faveurs du sélectionneur Didier Deschamps d’ici là.