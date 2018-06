EdF : Sampaoli a la recette miracle pour éliminer la France

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, Foot Mondial.

Interrogé sur l'équipe de France avant son huitième de finale de la Coupe du Monde 2018 avec l'Argentine, Jorge Sampaoli a dévoilé sa tactique.

Ces dernières heures, le public français se demande si sa sélection est au niveau pour battre l'Albiceleste de Leo Messi, après des matchs de poules très compliqués. Si Didier Deschamps a tout caché avant cette rencontre à élimination directe, son homologue argentin s'est montré très ouvert par rapport à son plan. Devant les médias, Jorge Sampaoli a effectivement expliqué comment l'Argentine allait s'y prendre pour vaincre la jeune équipe tricolore.

« Nous avons confiance. Nous avons une force morale, une âme, nous serons déterminés. Nous sommes résolus et nous allons faire preuve de force. Il faudra bien défendre. Si on n’a pas la possession, nos qualités seront inférieures à celles de l’adversaire. La faiblesse de la France ? C’est une équipe qui met de la vitesse dans les transmissions. L’entraîneur a donné de la solidité depuis des années. Cela joue en quatre passes entre peu de joueurs, vite vers l’avant et les coups de pied arrêtés sont très bien tirés. Il nous faudra trouver des joueurs pour contrôler le jeu. La France récupère bien le ballon, joue vite, a beaucoup de mobilité. Si on ne contrôle pas, ce sera physique et ça, ce n’est pas bon pour nous. Le projet de jeu est de contrer ses transitions et voir quels mouvements on met. Tout dépend du rythme qu’il y aura. La clé du match est là : quel jeu verra-t-on ? On doit imposer notre vision du jeu alors que la France a peut-être plus de possibilités que nous », a détaillé, en conférence de presse, l'entraîneur de l'Argentine, qui estime donc que son équipe pourra l'emporter contre la France avec un jeu combatif et une maîtrise du ballon. Aux Bleus de trouver la parade !