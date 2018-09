EdF : Sagnol allume Areola et lui demande de se taire

Dans : Equipe de France, PSG.

Désormais consultant sur RMC, depuis son éphémère passage au Bayern Munich, Willy Sagnol n'a pas vraiment apprécié les propos tenus par Alphonse Areola après son énorme performance face à l'Allemagne. Pour l'ancien joueur, le gardien de but de l'équipe de France et du PSG a manqué de modestie et risque de le payer rapidement. Et Willy Sagnol de conseiller à Areola de ne pas parler à la presse, surtout pour dire cela.

« Ce qu’il a fait, c’est tout simplement parfait. Mais une chose m’a embêté: sa communication à la fin du match. Il a dit qu’il s’était senti invincible. Pour moi, c’est se tirer une balle dans le pied. La prochaine fois qu’il fera une erreur, on dira qu’il n’est finalement pas invincible. Avoir une communication comme ça, c’est tirer la couverture vers soi alors qu’il n’est que troisième gardien et qu’il a la chance de jouer. Après le match, quand il est passé devant tous les journalistes, il aurait dû faire un grand sourire et ne pas parler », a expliqué Willy Sagnol, qui est lui bien décidé à parler coûte que coûte.