EdF : Rothen s’énerve après cette polémique surréaliste

Dans : Equipe de France, PSG, OM.

A l’approche du premier match du Mondial, samedi contre l’Australie, les Bleus ne sont pas encore dans leur meilleure forme.

Le match poussif face aux Etats-Unis a provoqué quelques inquiétudes, notamment au niveau de la performance physique de certains joueurs. Des petits bobos ou des problèmes plus sérieux, qui ont par exemple failli déboucher sur le forfait de Djibril Sidibé pour la compétition. Et que dire de cette petite alerte en début de semaine à l’entrainement, avec la blessure à la cheville de Kylian Mbappé, touché dans un choc avec Adil Rami à l’entrainement. Le défenseur marseillais a d’ailleurs pris cher sur les réseaux sociaux, se retrouvant même finalement accusé d’avoir tout simplement blessé un Parisien presque volontairement. Si la polémique s’est éteinte rapidement, notamment en raison de la bonne santé retrouvée par Mbappé, le procédé est assez surréaliste pour Jérôme Rothen.

« Ce qui est impressionnant, c'est qu'on en fait une affaire d'État. Faut arrêter les bêtises. Il se fait mal à l'entraînement dans un duel. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'ils ne se rentrent pas dedans à l'entraînement ? Moi j'ai vu l'image, c'est un coup classique qui arrive dans n'importe quel entraînement, encore plus quand la Coupe du monde arrive, tous les joueurs ont envie de participer... Vous voulez que les coiffeurs ne fassent rien ? Ceux qui ont insulté Rami, c'est un scandale, il faut arrêter le délire », a prévenu le consultant de RMC, qui en connaît un rayon en ce qui concerne la rivalité entre le PSG et l’OM, mais rappelle aussi et surtout que le football est un sport de contact, même à l’entrainement.