Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

A l'occasion du Mondial 2010 de sinistre mémoire Omar et Fred avaient lancé ce qui restera probablement comme le meilleur hymne de supporters du côté tricolore sous l'étiquette de François le François. « Achète un coq ! Mets un béret ! Et soutiens la France! (...) La main sur le cœur on se lève ! Oui c'est notre hymne ! Faut pas siffler, non ! », étaient quelques-unes des paroles de cette oeuvre, qui stigmatisait avec malice certains aspects du supporter à la sauce française.

Sur RMC, Daniel Riolo a lui regretté une attitude qu'il juge souvent indigne de la part de d'une majorité de nos compatriotes. « Je l’ai toujours senti, c’est le manque d’humilité en France. Quand on bat les Anglais en rugby, pendant des mois ils vont se la jouer, se la raconter, on prend de haut les Anglais en leur donnant des leçons de rugby alors que pendant dix ans on a pris des tartes (...) Et c’est la même chose pour l'ensemble du sport français. Revenons à 98. Quand les Français chantent « Et 1,et 2, et 3-0 » au Brésil et à ce que représente le Brésil dans l’histoire du football, mais c’est ridicule. C’est minable, c’est d’une arrogance, c’est ridicule, c’est un manque de classe, aucun autre pays ne fait cela. Etre fier de l’équipe de France ce n’est pas manquer d’humilité. Chambrer les Belges qui n’ont rien gagné c’est condescendant... », a lancé Daniel Riolo avant la finale France-Croatie.