EdF : Riolo n'a plus qu'une arme face à ces Bleus-là : l'ironie

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Comme tous les observateurs, Daniel Riolo était bien évidemment très déçu après la très faible prestation de l’Equipe de France devant le Danemark ce mardi (0-0). Un brin ironique et comme toujours un peu provocateur, le journaliste de RMC a expliqué qu’il n’attendait « plus rien » de cette équipe, qu’il ne juge désormais plus que sur les résultats.

« On est dans une Coupe du monde, cela doit soulever des passions et être fédérateur pour les gens et on en arrive à être ironique sur notre équipe à la fin du match. On a que ça à faire sinon on va tous se mettre à pleurer. On ne peut plus faire autre chose, ne soyez plus exigeants, n’attendons plus rien à part les résultats. De tout de façon, c’est la politique de Deschamps. Il faut simplement enregistrer le résultat avec Deschamps, donc rendez-vous samedi à 16 heures » a-t-il confié sur le plateau de BFM-TV après la prestation insipide des Bleus à Moscou. On imagine assez aisément que personne ne lui donnera tort…