EdF : Riolo habille les Bleus pour l'hiver !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Comme pas mal de monde, Daniel Riolo n'a pas réellement apprécié la copie rendue par l'équipe de France samedi face à l'Australie, les Bleus ayant gagné avec pas mal de chance face à la formation considérée comme la plus faible de son groupe lors de cette Coupe du Monde. Sur son blog, le journaliste de RMC n'a donc pas fait semblant de s'enflammer pour cette version de l'équipe de France.

« Qui va oser s’enflammer ? Une réussite totale a permis aux Bleus de s’imposer. Aucun Français ne mérite la mention « bien » dans ce match. Fekir et Giroud ont fait du bien, c’est vrai. Ils ont des profils clairs. C’est mieux que des faux 9, des faux ailiers, des faux 10… Essayons de maîtriser des choses simples avant d’inventer des fausses pistes/ Allez, on passe au match suivant. On va nous vendre une progression à venir. Et on est bien obligé d’acheter… On n'a rien de mieux à faire », constate, clairement désabusé, Daniel Riolo. On attendra donc le prochain match, jeudi contre le Pérou, pour essayer de changer d'avis sur ces Bleus très pâles.