EdF : Raphaël Varane, merci patron !

Si Samuel Umtiti a été le héros du soir à Saint-Pétersbourg en marquant l’unique but de la rencontre de la tête sur corner, la performance de Raphaël Varane a fait l’unanimité. Au cœur d’une défense acculée comme rarement, le central a régné dans les airs, est intervenu avec force et précision, se permettant même de relancer la machine en fin de rencontre. Un sens du placement et une efficacité digne des grands défenseurs centraux. Le joueur du Real Madrid est certainement dans la forme de sa vie au meilleur des moments pour les Bleus.

Mention spéciale à Lloris Varane Matuidi et Mbappe absolument énormes ce soir. Maintenant les mecs faut pas faire les cons et ramener cette coupe #CoachMénès #FRABEL — #CoachMénès (@CarrefourFrance) 10 juillet 2018

Varane est stratosphérique dans cette coupe du monde il a aspiré les âmes de Ramos Pepe Baresi Maldini Desailly Blanc Thuram Cannavaro Hierro Ferdinand Stam — Lino Treize (@LinoTreize) 10 juillet 2018