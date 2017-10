EdF : Quel adversaire en barrages si la France se troue ?

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Avec cette équipe de France, on peut espérer le meilleur étant donné son énorme potentiel, mais il faut aussi se préparer au pire.

Entre ses nuls contre le Luxembourg ou la Biélorussie, et sa défaite incroyable en Suède, la formation de Didier Deschamps fait tout de même passer quelques sueurs froides à ses supporters. Alors avant le dernier match à domicile face à ces mêmes Biélorusses, seule une victoire assurerait aux Bleus la première place du groupe, et le billet direct pour le Mondial 2018 en Russie. En cas de scénario catastrophe, la France disputera alors des barrages, un système qu’elle connaît bien et qui lui a toujours réussi jusqu’à présent.

Grâce à son classement FIFA, le finaliste du dernier Euro bénéficierait du statut de tête de série, ce qui aura clairement son importance. En effet, elle se retrouverait dans le premier chapeau avec des grosses cylindrées comme la Croatie, l’Italie, et la Suisse ou le Portugal. Des gros morceaux évités, pour mieux se concentrer sur l’un des quatre adversaires possibles : le Danemark, l’Irlande du Nord, l’Irlande ainsi que la Grèce. En théorie, pas de quoi faire trembler les Bleus, qui ne sont toutefois pas à une frayeur près dans cette campagne éliminatoire à la Coupe du monde.