EdF : Pour Dugarry, un joueur peut tout rafler contre le Danemark

À quelques heures du dernier match de poules de l'équipe de France contre le Danemark, Christophe Dugarry a donné son ressenti sur la compo probable des Bleus.

Cinq jours après sa victoire contre le Pérou (1-0) et sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018, la France jouera une finale pour la première place face au Danemark. Pour éviter de se coltiner la Croatie, l'équipe de Didier Deschamps ne devra pas perdre. Malgré cet enjeu majeur pour la suite de ce Mondial russe, le sélectionneur a décidé de faire six changements dans son équipe-type. Puisque Mandanda, Kimpembe, Sidibé, Nzonzi, Lemar et Dembélé seront tous titulaires mardi au Stade Loujniki, en lieu et place de Lloris, Umtiti, Pavard, Pogba, Matuidi et Mbappé. Des petites surprises qui ne traduisent rien ou presque pour le futur, selon Christophe Dugarry.

« Je n'ai pas d'avis sur cette compo contre le Danemark. Si ce n'est qu'il y a un joueur qui peut gagner sa place : Sidibé peut prendre la place de Pavard. Les autres, c'est pour leur donner du temps de jeu. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres places à prendre en vue des huitièmes. Lemar ? Je ne pense pas qu'il a un coup à jouer. Dans la tête de Deschamps, il va rester avec Matuidi à gauche. Lemar pourra prendre le relais en cours de match suivant le déroulement de la rencontre. Mais DD gardera la même compo que contre le Pérou, avec une interrogation sur Pavard, qui est un peu trop léger. Kimpembe ? Je ne crois pas, même si Umtiti est fragile. DD veut garder sa colonne vertébrale aussi sur ce dernier match. Sans Lloris, il a quand même Varane, Kanté, Griezmann et Giroud. Il faut le gagner ce match. L'objectif premier doit être d'éviter la Croatie. Il faut donc un onze compétitif, surtout que l'équipe n'a pas forcément des automatismes de fou. Il y a encore du progrès à faire, donc il ne faut pas tout chambouler sous prétexte de donner du temps de jeu », a lancé, sur RMC, le consultant, qui estime donc que Deschamps sait très bien ce qu'il fait avant d'entamer la phase finale de cette Coupe du Monde.