EdF : Pogba, Mbappé… Pour Ibra, le MVP du Mondial sera Bleu

Non convoqué par la Suède, Zlatan Ibrahimovic (36 ans) ne disputera pas la Coupe du monde 2018.

Mais cela n’empêche pas l’attaquant du Los Angeles Galaxy de suivre la compétition. Le Suédois aura notamment un œil attentif sur les talents de l'équipe de France. En effet, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain estime que le milieu de terrain Paul Pogba, son ancien coéquipier à Manchester United, peut éclabousser ce Mondial de son talent. Tout comme l’attaquant parisien Kylian Mbappé.

« Je pense évidemment à Paul Pogba. Tout le monde le connaît : il est rapide et technique, a commenté Ibrahimovic sur le site de la FIFA. Kylian Mbappé doit encore faire ses preuves pour atteindre le sommet, mais je suis sûr qu’il y arrivera... En ce moment, il y a tellement de bons joueurs que je suis sûr que la grande star du tournoi sera quelqu’un dont on ne parle pas du tout en ce moment et qui va dominer les débats. » Apparemment, le natif de Malmö ne mise pas trop sur ses compatriotes.