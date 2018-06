EdF : Pogba en a marre d'être la tête de Turc chez les Bleus

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Titulaire face à l’Australie samedi, Paul Pogba a marqué le but de la victoire pour les Bleus. Néanmoins, sa prestation n’a pas convaincu les observateurs et le milieu de Manchester United a encore été critiqué à l’issue de ce premier match de la Coupe du monde. Invité de Téléfoot ce dimanche, l’ancien Turinois a réagi aux critiques. « Je suis passé du joueur le plus cher au joueur le plus critiqué au monde » a notamment lancé Paul Pogba. Une déclaration qui ne manquera pas de faire réagir…

« Tant que je suis sur le terrain, que j’ai la santé, que je peux jouer, c’est un rêve pour moi de disputer une Coupe du monde avec l’équipe de France. C’est le terrain qui parle et qui parlera toujours. Oui, j’ai moins le droit à l’erreur que d’autres. Je suis passé du joueur au plus gros transfert du monde au joueur le plus critiqué du monde. Donc je suis toujours le premier (rires). Je veux devenir le patron des Bleus, c’est quelque chose que j’ai dans le cœur, je ne joue pas un rôle. Après, ce sont des paroles, et il faut le montrer sur le terrain » a-t-il confié sur l’antenne de TF1. Il sera désormais intéressant de voir si Pogba sera reconduit par Didier Deschamps pour le second match des Bleus dans ce Mondial. Ce sera face au Pérou, jeudi à 17 heures…