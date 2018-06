EdF : Pogba buteur contre l'Australie, la FIFA change d'avis

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Samedi, la FIFA avait, dans un premier temps, accordé le deuxième but de l’Equipe de France contre l’Australie à Paul Pogba.

Mais finalement, l’instance est revenue sur sa décision. Et ce dimanche, il a été communiqué de manière officielle que le second but français avait été marqué par Behich contre son camp, le défenseur australien ayant contré la frappe du milieu de terrain de Manchester United. Antoine Griezmann est donc, pour l’heure, le seul buteur des tricolores dans cette Coupe du monde en attendant le prochain match des Bleus face au Pérou, jeudi à 17 heures.