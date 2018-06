EdF : Pirès voit Matuidi en sauveur des Bleus au Mondial

Dans : Equipe de France.

Ancien champion du monde et d’Europe avec l’équipe de France, Robert Pirès fait partie de ceux qui ont été inquiétés par le match d’ouverture des Bleus face à l’Australie.

La courte victoire 2-1 et surtout la manière employée n’ont pas convaincu l’ancien ailier d’Arsenal, pour qui le problème n’est pas simplement technique et tactique. Les Bleus manquent de leader capables d’emmener l’équipe au sommet, et c’est pour cela que « Robbie » n’est pas fâché de voir Blaise Matuidi faire son retour dans le 11 de départ face au Pérou.

« Un manque de leader ? Oui, je partage cette analyse. Je ne parle de leader technique, mais de leader quand les choses ne vont pas. Maintenant, il y a des joueurs qui peuvent prendre ce rôle comme Matuidi, qui a une certaine expérience. Il pourrait très bien le devenir. C’est à lui de monter un peu la voie. Il ne faut pas avoir peur de recadrer les jeunes. Le seul qui pourrait le faire, et il est légitime, c’est Deschamps. À lui de se faire respecter », a demandé le consultant dans les colonnes du Progrès. Pour faire passer son message sur le terrain, ce qui n’a pas toujours été le cas face à l’Australie, Didier Deschamps est en effet bien décidé à faire appel au joueur de la Juventus, exemplaire à chaque fois qu’il a le maillot bleu sur les épaules.