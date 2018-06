EdF : Pierre Ménès tape fort sur Griezmann et Pavard

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Dans ses notes données aux joueurs de l'équipe de France après la victoire contre le Pérou (1-0), Pierre Ménès a dézingué un défenseur et un attaquant.

Jeudi, les Bleus ont fait le travail. Auteur d'une deuxième victoire en deux matchs face au Pérou, grâce à un but de Mbappé en première période, le groupe de Didier Deschamps a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018. Une bonne nouvelle due en partie à Lloris, Varane, Hernandez, Kanté et Mbappé, qui ont tous reçus une note de 6 dans le débrief d'après-match de Pierre Ménès. Mais s'il a apprécié la majeure partie de l'équipe tricolore, le journaliste n'a pas du tout aimé les prestations de Benjamin Pavard et d'Antoine Griezmann.

« Pavard ? 4. Pas beaucoup de reproches à lui faire sur le plan défensif. Mais quelle mièvrerie avec la balle, mon Dieu ! Que de mauvais choix, que de passes sans ambition. Au niveau de la participation au jeu contre le Pérou, on attend quand même autre chose offensivement d’un latéral international. Il m’a déçu. Griezmann ? 4. Maintenant, qu’il a fini de faire le recrutement de l’Atlético, il va peut-être pouvoir se concentrer sur l’équipe de France. Il est peut-être la première victime de l’insuffisance du milieu tricolore, mais il a été quasiment inexistant. Il a fait deux frappes en première période et on ne l’a pas absolument pas vu en seconde. Pour un joueur de sa dimension, ça commence à être un peu inquiétant », a balancé, sur son blog, Ménès, qui pense donc que le sélectionneur va devoir se poser les bonnes questions avec son maître à jouer de Madrid, tout en remettant Sidibé en concurrence avec Pavard au poste de latéral droit.