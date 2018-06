EdF : Pierre Ménès supplie Deschamps d'éviter cette énorme erreur

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Sauf retournement de situation, Didier Deschamps fera largement tourner son effectif pour le dernier match de ce premier tour, mardi après-midi face au Danemark. Evoquant ce turn-over décidé par le sélectionneur national français, Pierre Ménès estime que le coach des Bleus doit tout de même être très prudent sur la plan offensif afin de ne pas dérégler certains attaquants, lesquels ont besoin de repères. Et sur Cnews, le consultant de Canal+ a expliqué sa position.

« Devant, on se doute que Giroud sera là, mais rien n’est moins sûr pour Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Ce qui pourrait poser deux problèmes. Certes l’idée de les reposer peut être séduisante, mais Griezmann a besoin de confiance et Mbappé d’être fixé. Passer d’attaquant de pointe à milieu droit d’un match à l’autre n’est pas une bonne idée, surtout pour un si jeune joueur. Deschamps a encore 24 heures pour faire ses choix. Du moment qu’il fait les bons », prévient Pierre Ménès, qui attend donc avec impatience de connaître la composition de l'équipe de France pour ce match face au Danemark.