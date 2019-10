Dans : Equipe de France.

A l’occasion du documentaire sur Didier Deschamps réalisé par son ami Nagui, on a vu le sélectionneur national réagir aux propos de Pierre Ménès sur le jeu pratiqué par l’équipe de France lors du Mondial 2018 et notamment la finale contre la Croatie. Pour Didier Deschamps, le consultant de Canal+ est un « menteur » lorsqu’il affirme qu’il a regardé trois fois ce match avant de faire cette critique sur le style tricolore. Pierre Ménès a décidé de répondre au coach des Bleus, répétant qu’il avait bien revu cette fameuse finale et qu’il ne changeait rien de son analyse, même si elle lui a valu des tonnes de messages haineux sur les réseaux sociaux.

« TF1 tease sur ma sortie sur la finale de la Coupe du Monde et Didier Deschamps m’a répondu. En gros, qu’est-ce que je dis ? Je dis que l’équipe de France a gagné, que c’est formidable. Si on ne parle que du résultat, on peut s’incliner, et c’est évidemment ce qui est le plus important de tout. Mais je dis qu’en termes de jeu, je n’ai pas été séduit. D’ailleurs, je parle de la finale, mais je pourrais parler de tous les matchs mis à part l’Argentine. Alors dans cet échange monté pour ce documentaire, puisque Didier écoute ce que je dis, je dis que cette victoire est un miracle et que les Français ont eu 3 occasions et marqué 4 buts (...) Didier Deschamps a répondu en disant qu’il n’était pas content à la mi-temps car son équipe était en-dedans et que c’est vrai l’équipe de France avait été d’un réalisme implacable. Donc en clair il dit la même chose que moi sauf qu’il est sélectionneur et que je suis observateur. Forcément il a raison, il retient à victoire. Je ne suis, évidemment, ni choqué ni fâché de sa sortie. Il a raison d’être dans la posture où il se met (...) Après, on a aussi le droit de parler de jeu, de dire que l’équipe de France n’est pas séduisante. Il y a eu quoi là ? 3 grands succès depuis 98. 98 où le jeu était bof bof à part la finale, l’Euro 2000 où tout a été formidable, et ce Mondial 2018 qui a été géré par un groupe très solidaire, très homogène, et très efficace. Maintenant, que ça suscite de tels commentaires haineux, mais bon ça j’ai l’habitude. En tout cas, j’embrasse Didier et non je ne suis pas un menteur Didier, j’ai bien vu trois fois la finale », a confié, sur Yahoo France, un Pierre Ménès qui n’est pas du genre à retourner sa veste pour aller dans le sens du vent.