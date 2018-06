EdF : Pierre Ménès met une note de rêve à Mbappé !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, PSG.

Pierre Ménès n'a jamais caché toute l'admiration qu'il avait pour Kylian Mbappé, ce qui lui a valu bien des messages acides sur les réseaux sociaux. Alors, ce samedi soir, au moment de donner une note à l'attaquant de l'équipe de France et du PSG suite à la qualification contre l'Argentine, le consultant de Canal+ a carrément mis un 9 sur 10 à Kylian Mbappé. Pour Pierre Ménès, le match du jeune international tricolore a été époustouflant et cela alors que l'enjeu était énorme.

« On attendait qu’il sorte un grand match en équipe de France. C’est arrivé contre l’Argentine, en huitième de finale de la Coupe du Monde. Je suis encore scotché par son accélération sur 70 mètres qui provoque le penalty. Il a tout de suite été la cible numéro 1 des Argentins qui l’ont bien mailloché. Un premier but sur lequel l’enchaînement est très joli et le gardien argentin pas inspiré. Le second est parfaitement joué avec ce plat du pied impeccable. Le plus jeune joueur de l’histoire de la Coupe du Monde à réaliser un doublé depuis… Pelé. Quand on a dit ça, on a tout dit. Voilà, maintenant, je vais me délecter de voir ceux qui l’ont critiqué être obligés d’en dire du bien. Même quand il ne parle pas à la presse, tout le monde dit qu’il a le boulard. Après ce match, il a peut-être des raisons de l’avoir... », explique, sur son blog, Pierre Ménès.