EdF : Pierre Ménès hésite entre « ennui et honte »

Didier Deschamps et ses joueurs étaient plutôt tranquilles après le nul concédé par l'équipe de France face au Danemark, mais à la lecture des consultants et surtout des nombreux supporters tricolores qui avaient fait le voyage en Russie ils comprendront que leur message a beaucoup de mal à passer. Ce mercredi, Pierre Ménès ne masque pas son sale ressentiment après ce 0-0 synonyme tout de même de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Et sur son blog, le consultant de Canal+ se lâche.

« Après cette purge face au Danemark, j’hésite entre l’ennui et la honte. C’est le premier 0-0 de cette Coupe du Monde et il a fallu que ça tombe sur nous. Mais bon, on n’a que ce qu’on mérite : à match d’épicier, résultat d’épicier (...) Les matchs de l’équipe de France passent et je ressens de plus en plus ce profond sentiment de gâchis. Ce sentiment qu’on a de bons joueurs mais qu’on ne les met pas dans les conditions optimales pour réussir. Maintenant qu’on arrive aux matchs élimination directe, il va falloir trouver très vite des solutions. On ne va pas insulter l’avenir mais pour tout vous dire, je ne suis pas optimiste », prévient Pierre Ménès qui ne misera pas son salaire sur l'équipe de France lors de ce Mondial 2018.