EdF : Pierre Ménès est bluffé par ce duo magique

Dans : Equipe de France, LOSC.

Comme face à l’Albanie trois jours plus tôt, l’Equipe de France s’est baladée contre Andorre à Saint-Denis (3-0). Les hommes de Didier Deschamps n’ont pas éprouvé la moindre difficulté, ce qui a forcément rendu la rencontre peu emballante. Néanmoins dans le jeu, les Bleus semblent clairement avoir progressé face à des blocs bas. Pour percer les coffres-forts de l’Albanie et d’Andorre, un joueur a été très utile : Kingsley Coman. Encore buteur mardi au Stade de France, l’attaquant du Bayern Munich a reçu les éloges de Pierre Ménès sur son blog.

« Il a eu un peu de mal à terminer mais avant cela, il avait joliment ouvert le score, touché la transversale en seconde période et mis le feu chaque fois qu’il touchait la balle. Je trouve qu’il joue intelligemment et fait les bons choix. Il sait quand tenter le un-contre-un et quand il faut plutôt lâcher la balle, ce qui est très appréciable chez un attaquant dribbleur comme lui. Il a marqué énormément de points sur ces deux matchs. Reste à espérer qu’il conserve la santé cette saison » a indiqué le journaliste de Canal Plus, lequel a également apprécié le match de Jonathan Ikoné, passeur décisif trois jours après avoir marqué lors de sa première sélection. « Au-delà de sa passe décisive pour Coman, il a super bien débuté en récupérant beaucoup de ballons et en travaillant comme un vrai attaquant de côté dans un 4-2-3-1. Il a percuté et s’est montré vraiment intéressant ». Didier Deschamps tient peut-être ses deux supersubs de luxe, alors que Kylian Mbappé va rapidement revenir de blessure…