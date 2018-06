EdF : Pierre Ménès dénonce les deux boulets de France-Australie

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Pierre Ménès, comme tout le monde, ne s'est pas régalé devant le France-Australie de ce samedi. Au moment de noter les joueurs tricolores, le consultant de Canal+ n'a évidemment pas été tendre, notamment pour deux d'entre-eux que Pierre Ménès a jugé sur le même plan au niveau de la médiocrité. A savoir les deux joueurs du FC Barcelone que sont Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé.

« Umtiti (3) : En grande difficulté face aux Etats-Unis, il a confirmé sa méforme ce midi. Dépassé athlétiquement, il a été très souvent en retard et a commis une faute de main absolument inutile qui a provoqué le penalty australien. Ça fait un moment qu'il n'est pas très bien et ça commence à devenir vraiment problématique (...) Dembélé (3) : Une grosse déception parce qu'il n'a jamais réussi à exister dans ce match. Alors c'est vrai qu'il a été très peu servi, comme l'ensemble de l'attaque française. Il n'a pas passé un dribble et n'est presque jamais sorti vainqueur d'un duel. Un match très compliqué pour lui. Il a été remplacé par Fekir, qui a apporté un petit quelque chose mais sans grande réussite », écrit, sur son blog, Pierre Ménès.