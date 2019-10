EdF : Pierre Ménès craint un crash XXL de l'équipe de France

Dans : Equipe de France.

Bien jouer ou gagner, bien jouer et gagner, telle est la question au lendemain de la victoire de l’équipe de France en Islande. Alors que cette semaine, Didier Deschamps avait répondu à distance à Pierre Ménès, lequel regrettait le fait que les Bleus n’offraient que rarement le spectacle attendu pour une formation championne du monde, le consultant de Canal+ a remis cela ce samedi. Car pour Pierre Ménès, il se pourrait qu’un de ces jours, l’équipe de France tombe de très haut à forcer d’être une formation frileuse comme cela a été le cas face à la formation islandaise.

Pierre Ménès voit quand même le danger se profiler de plus en plus sérieusement. « Comme je l’ai tweeté vendredi soir, je pense que tôt ou tard, cela va mal finir. Que ce manque d’ambition et de prise de risque nous sera fatal un jour ou l’autre. Encore une fois, il y a deux façons de voir les choses : soit on estime qu’une équipe qui est championne du monde doit être capable de montrer autre chose que ça, soit on considère que ce ne sont que des qualifs et que c’est en juin prochain que cela comptera vraiment. En attendant, c’est toujours aussi compliqué de prendre du plaisir à voir jouer ces Bleus », constate Pierre Ménés sur son blog. Il n’est même pas certain que Didier Deschamps répondra à ces critiques, le sélectionneur national ne semblant plus vouloir débattre sur ce sujet du beau jeu, ou plutôt de l’absence de beau jeu.