EdF : Pierre Ménès commence à s'agacer à cause de Mbappé

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Dans son analyse d'après-match suite au nul de la France contre les Etats-Unis (1-1), Pierre Ménès a tenu à faire passer un message à Didier Deschamps.

Si l'équipe de France n'a pas rassuré son monde sur la pelouse du Groupama Stadium samedi lors de son dernier match de préparation avant la Coupe du Monde 2018, un joueur est un peu sorti du lot : Kylian Mbappé. Unique buteur tricolore et donc sauveur des Bleus, qui se sont reposés sur le talent du joueur de 19 ans pour arracher un nul face aux USA à la 78e minute de jeu après l'ouverture du score américaine en fin de première période, Mbappé a été applaudi par Pierre Ménès. Le journaliste demandant même au sélectionneur de mettre son attaquant dans les meilleures dispositions possibles avant la CDM.

« Mbappé ? 5. Parce qu’il marque. Je l’ai trouvé à la fois peu servi et pas assez sobre en première période, mieux servi et plus spontané après le repos. Il a eu le mérite d’égaliser dans ce match ce qui n’est pas rien. On a clairement un diamant, ce serait quand même bien de l’exploiter un peu mieux et de le servir plus souvent », a lancé, sur son blog Canal+, Ménès, qui a donc donné sa meilleure note à Mbappé, malgré le fait que l'attaquant du PSG ait été moins impressionnant qu'à l'accoutumée balle au pied. Mais il a fait l'essentiel en permettant à la troupe de Didier Deschamps d'éviter une petite crise avant le Mondial russe.