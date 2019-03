EdF : Pierre Ménès colle une note sévère à Mbappé et Pavard

Dans : Equipe de France, PSG.

La France s'est promenée vendredi soir contre la Moldavie, et il est difficile de tirer d'énormes enseignements de cette démonstration des champions du monde. Cependant, au moment de noter la performance des Bleus, Pierre Ménès a mis en dessous de la moyenne à deux joueurs, Kylian Mbappé et Benjamin Pavard. Le consultant de Canal+ a évidemment justifié sa décision à l'encontre de ces deux titulaires tricolores.

« Pavard (4) : On va mettre de côté son travail défensif puisqu'il n'a jamais eu d'adversaire direct dans sa zone. Et offensivement, il a été dramatique. Il n'a pas fait une seule combinaison avec Mbappé ou Thauvin, entré pour les vingt dernières minutes. Les deux attaquants n'ont pas eu un seul bon ballon en décalage durant la partie. Sincèrement, Pavard à ce poste, ça commence à être très problématique, surtout contre un adversaire qui ne fait que défendre (...) Mbappé (4) : On va résumer la situation. Il joue 80 minutes en essayant de déserter son côté droit, tant il n'était pas servi par Pavard. Sa position de neuf et demi assez hybride ne devait pas être très agréable. Il a eu du déchet dans ses passes mais il est parvenu à faire quelques belles actions en solitaire. On sentait qu'il était frustré et puis il a suffi de dix minutes au poste d'avant-centre pour qu'il marque, comme par hasard. Je suis étonné qu'un joueur majeur joue les utilités en sélection », écrit, sur son blog, Pierre Ménès à destination des deux champions du monde de l'équipe de France.