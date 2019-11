EdF : Payet de retour en Bleus, ça sent le roussi

Dans : Equipe de France.

Etincelant lors du match contre Lyon dimanche soir, Dimitri Payet a prouvé qu’il était encore à un très haut niveau. De quoi prétendre à une place dans le groupe de la France pour l’Euro ?

Visiblement, Dimitri Payet va devoir se faire à l’idée qu’il ne participera pas au championnat d’Europe en 2020. Et pour cause, présent en conférence de presse avant le match des Bleus contre la Moldavie, le sélectionneur Didier Deschamps a été amené à commenter l’excellent match de Dimitri Payet contre Lyon au Stade Vélodrome. Et si le boss des Bleus ne ferme pas définitivement la porte à celui avec qui il entretient de très bonnes relations, il a clairement laissé sous-entendre qu’un come-back du Réunionnais n’était pas d’actualité.

« Il a fait forcément un bon match puisqu'il a été décisif. On sait qu'il a cette qualité technique et cette justesse dans les passes ou les coups de pied arrêtés. Il a fait partie de l'équipe de France. Ça fait déjà trois ans. Il s'est passé des choses depuis. D'autres joueurs sont arrivés dans son secteur avec les résultats qu'on connaît. Ils ont répondu à nos attentes. Dimitri est toujours sélectionnable mais je ne vais pas vous faire de dessin. Il n'est pas dans la logique actuelle » a commenté Didier Deschamps, rappelant par ailleurs que Dimitri Payet avait rendu de très fiers services à l’Equipe de France, notamment pendant l’Euro 2016.