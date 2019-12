EdF : Payet a plus que de chances d’aller à l’Euro que Lacazette

Dans : Equipe de France.

Après la Coupe du monde gagnée sans lui et la saison très difficile qui a suivi pour lui, Dimitri Payet semblait avoir fait une croix définitive sur l’équipe de France.

Mais depuis son retour de suspension, il faut bien reconnaître que le meneur de jeu de l’OM marche sur l’eau, et enchaine les actions décisives avec une forme retrouvée qui lui permet même de participer activement aux taches défensives. Un renouveau qui provoque déjà quelques murmures au sujet d’un possible retour dans le groupe tricolore, où personne n’a oublié son apport décisif lors de l’Euro 2016. Didier Deschamps suit en tout cas de près le renouveau de Dimitri Payet, qu’il voit à la fois comme un concurrent de Nabil Fékir au poste d’attaquant de soutien dévoué à Antoine Griezmann, mais aussi comme un ailier gauche. C’est le poste qu’il occupe actuellement à l’OM et où l’équipe de France n’a pas forcément un grand réservoir derrière Kingsley Coman. Malgré ses 33 ans, Payet a donc encore toutes ses chances, ce qui ne semble jamais devoir être le cas d’Alexandre Lacazette, toujours ignoré royalement par le sélectionneur, comme le rappelle L’Equipe ce samedi.

« Le Marseillais, sans être un élément moteur, reste un personnage apprécié dans le groupe France. Avec lui, le staff tricolore, plus sceptique à ce niveau-là sur un Alexandre Lacazette, par exemple, n'a jamais eu à déplorer un problème d'état d'esprit ou d'attitude, depuis un match amical raté contre l’Albanie », explique le quotidien sportif, même si c’est tout de même à se demander ce qu’a bien pu faire Alexandre Lacazette pour ne pas être considéré comme un joueur qui a ses chances pour être dans le groupe à l’Euro 2020.