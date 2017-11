EdF : Pavard rêve de griller Jallet chez les Bleus

Dans : Equipe de France, OGCN.

A la surprise générale, Benjamin Pavard a été convoqué par Didier Deschamps pour les matchs amicaux face au Pays de Galles et contre l’Allemagne la semaine prochaine.

Invité de Téléfoot, l’ancien défenseur du LOSC a avoué qu’il avait été très surpris d’être convoqué par le sélectionneur des Bleus. « Je ne m’y attendais vraiment pas, j’étais en cours d’allemand. Je suis allé manger avec l’équipe, mont téléphone sonnait, je me suis dit qu’il y avait un problème, je vois que mes parents m’ont appelé plusieurs fois. Je rappelle mes parents, c’est eux qui me l’apprennent, je n’y croyais pas donc j’ai été vérifier sur internet. C’était que du bonheur, j’ai pleuré avec mes parents » a-t-il avoué sur TF1.

Une fois l’émotion passée, le défenseur de Stuttgart a sans doute pris conscience de l’opportunité qui se présentait à lui, à moins d’un an de la Coupe du Monde. De plus, le défenseur de 21 ans évolue dans le poste où la concurrence est sans doute la moins féroce en Bleus, à savoir latéral droit. « Tous les sacrifices que j’ai faits depuis petit, ça paye… Après, je sais que je suis là car Djibril Sidibé est forfait. S’il y a de la place pour s’imposer à la place de Jallet ? Oui, sans doute. A moi de travailler et de prouver au sélectionneur qu’il peut compter sur moi » a lâché celui qui devrait profiter de l’une des deux rencontres pour fêter sa première sélection avec les Bleus. Sa performance sera forcément scrutée sous tous les angles…