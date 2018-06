EdF : Paul Pogba scotche tout le monde avec sa réponse

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Si jamais Paul Pogba devait être transféré au Real Madrid ou au FC Barcelone dans les années à venir, son acclimatation ne devrait pas poser problème.

Le milieu de terrain français, qui est passé par la Juventus et à deux reprises par Manchester United, parle très correctement l’italien et l’anglais. Mais, en marge du dernier match face au Pérou, il a été interrogé à la volée par un journaliste d’ESPN sur l’équipe sud-américaine, pour la télé péruvienne. Et Paul Pogba, qui n’a jamais joué en Espagne, a déroulé sans aucun problème dans la langue de Cervantès, une réponse longue et fournie. De quoi scotcher beaucoup de monde sur les capacités d’apprentissage de la Pioche, qui a suivi quelques mois dans sa jeunesse l’aventure de ses deux frères en Galice, et travaille aussi son espagnol avec son compère Antoine Griezmann. Avec succès visiblement.