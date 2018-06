EdF : Pascal Praud détruit salement l'équipe de France !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Pascal Praud, comme d’autres, n’a pas apprécié ce qu’il a vu mardi après-midi entre la France et le Danemark. Et moins de 24h plus tard, le journaliste a vidé son sac sur RTL. Pour lui, les Bleus version Didier Deschamps ne font pas honneur à notre football et ce Mondial pourrait se terminer plus vite que prévu si la formation tricolore n’arrive pas à faire mieux que depuis le début de cette Coupe du Monde.

« J'ai vu un truc assez fou hier soir, entre 20 heures et 22 heures sur TF1 parce que j'aime beaucoup Christian Jeanpierre et Rudy Garcia) : j'ai vu un match de football ! Et croyez-moi ou non, j'ai aussi vu des footballeurs qui courent, qui frappent, qui combattent, qui tentent, qui dribblent et - je sais que ça peut vous étonner - qui marquent des buts. Oui, l'Argentine de Messi qu'on disait moribonde est allée chercher sa qualification avec les dents. C'était formidable, et c'est tout ce que les Bleus ne sont pas, une équipe, un projet, une envie et du talent (...) France-Danemark c’est soporifique, sinistre, affligeant, voyage au bout de l’ennui, le grand sommeil. Je ne vais rien vous dire ce mercredi matin que vous ne sachiez déjà. La France a livré le pire match de cette Coupe du monde, le seul 0-0, pas de jeu, pas de style, pas d’ambition, pas de révolte, pas de plaisir. La sélection est le néant, la France n’a réussi qu’en seul centre en trois matches (...) Australie, Pérou, Danemark, la trilogie du cafard, le triptique du bourdon, bonjour tristesse. On a marqué trois buts, un penalty, un contre-son-camp, un sur une frappe déviée....mais rassurons nous, les thuriféraires de la sélection annonce le grand soir, la méthode Couée comme bouée de sauvetage, on va voir ce qu’on va voir. Destination Moscou le 15 juillet alors que ce sera peut-être destination Roissy dès samedi... », a lancé dans sa chronique matinale un Pascal Praud toujours très efficace lorsqu'il s'agit de tacler.