EdF : « Ni Griezmann, ni Mbappé », Ben Arfa désigne la vraie star des Bleus

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Dans sa chronique pour France Football, Hatem Ben Arfa a souhaité mettre en lumière le joueur qui, selon lui, fera la différence pour l’équipe de France lors du Mondial 2018.

« Ce n'est pas une provoc gratuite ni en l'air. Pour moi, le Français qui peut te faire gagner la Coupe du monde ce n'est ni Antoine Griezmann ni Kylian Mbappé. C'est Ousmane Dembélé ! », a prévenu le milieu offensif sur le point de quitter le Paris Saint-Germain. La raison ? Le côté totalement imprévisible de l’ailier du FC Barcelone.

« (...) Ousmane, lui, a le truc en plus : le génie. Il incarne ce football que j'aime, plein d'audace, de prise de risques, de spontanéité et de fantaisie, a encensé l’ancien Lyonnais. Par rapport à ses collègues de l'attaque, lui possède le don de l'improvisation et de l'instinct, un peu à l'image de Neymar. » Totalement sous le charme, Ben Arfa estime que Dembélé est sous-coté, alors qu’il est pourtant « le plus talentueux des Bleus ». « Faut juste lui retirer le couteau qu'on lui a mis sous la gorge en lui demandant des tonnes d'exploits tout de suite », a-t-il réclamé, avant de lancer une étrange théorie.

Ben Arfa et les joueurs « plus politiques »

« Pour exploiter son potentiel à fond, il faudra que Dembélé ne se fasse pas trop endormir ni manipuler par d'autres, un peu plus "politiques" que lui et qui n'ont peut-être pas trop intérêt à le voir exploser en Russie, a lâché Ben Arfa. Car ne soyons pas faux-cul : bien sûr que la Coupe du monde est également une compétition individuelle. À lui, qui est un peu le joueur du peuple et sans arrière-pensées, de s'extirper des éventuels clans et de prendre conscience que c'est vraiment lui le plus fort de l'attaque des Bleus. » En tout cas, le sélectionneur Didier Deschamps a prévu de reléguer le Blaugrana sur le banc face au Pérou jeudi (17h).