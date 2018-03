EdF : Neymar déteint sur Mbappé ? Ça emballe Deschamps

Dans : Equipe de France, PSG.

Très en vue en première partie de saison, Kylian Mbappé connaît une petite baisse de régime ces dernières semaines.

Contrairement à l'exercice précédent, durant lequel l’ancien Monégasque était couvert de louanges, certaines critiques commencent à apparaître. Le consultant Habib Beye lui reproche notamment sa tendance à copier son coéquipier Neymar au détriment de son efficacité habituelle. Interrogé sur ce commentaire, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a immédiatement défendu son attaquant.

« Il a complètement changé de galaxie en signant au PSG, a rappelé le technicien dans un entretien accordé à la chaîne L’Equipe. Il est dans un club où il y a beaucoup plus d’exigences. C’est un jeune joueur, avec d’autres grands joueurs et une complémentarité à trouver. Ce n’est pas un long fleuve tranquille, il a eu certaines périodes un peu difficiles, il va en avoir encore. Il ne faut pas oublier son potentiel et tout ce qu’il a déjà fait. »

« Mbappé, c’est du haut niveau »

« Il va apprendre. Il est suffisamment mature et lucide pour analyser. Il a eu une période où il était moins dans la générosité, mais il a corrigé ça. Il a des matchs tous les trois jours, il ne peut pas être à fond tout le temps. Il dépend un peu des autres, il a plus ou moins de réussite. En terme de vitesse gestuelle, c’est du haut niveau », a encensé le patron des Bleus, toujours sous le charme de Mbappé.