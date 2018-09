EdF : N'Golo Kanté presque gêné par la folie du Stade de France

Dans : Equipe de France.

Cela a incontestablement été la vedette, sans le vouloir, des festivités de dimanche soir au Stade de France : N'Golo Kanté a eu droit à une formidable ovation de la part des supporters de l'équipe de France, et un hommage spécial fait par ses coéquipiers. Mais l'ancien milieu de terrain de Caen était presque embêté d'être ainsi sous le feu des projecteurs, lui dont la discrétion n'a d'égal que son incroyable énergie sous le maillot tricolore et son éternel sourire.

Face à la presse, et visiblement toujours aussi ennuyé d'avoir à évoquer tout cela, N'Golo Kanté a reconnu que cette fête l'avait évidemment comblé...mais aussi un gêné. « Oui l’ovation était belle, les supporters ont mis une belle atmosphère, ils ont rendu cette soirée magnifique (...) La chanson ? Cette chanson s’est propagée pendant la Coupe du monde et c’est une petite attention qui restera pour moi un souvenir inoubliable (...) Me mettre sur le devant de la scène ? Non, porter la Coupe du Monde c’était un peu gênant. Il y avait du monde, mais je l’ai porté un peu et voilà... », a lancé un N'Golo Kanté, qui a confié avec malice qu'il se sentait plus « compétiteur que tricheur », histoire de répondre au chant lancé par ses coéquipiers de l'équipe de France.