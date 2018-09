EdF : Messieurs Lloris et Mandanda, c’est par ici la retraite…

Dans : Equipe de France.

En l’absence d’Hugo Lloris et de Steve Mandanda blessés, Alphonse Areola (25 ans) en a profité pour marquer des points.

Le troisième gardien de l’équipe de France a en effet brillé contre l’Allemagne (0-0) jeudi en Ligue des Nations, avec un total de six arrêts, du jamais vu chez les Bleus depuis 10 ans. Pour une première sélection, on peut dire que le portier du Paris Saint-Germain a été bluffant ! Du coup, de nombreux observateurs s’enflamment et le considèrent comme le futur gardien numéro 1 de l’EdF. C’est notamment le cas d’Ali Benarbia, impatient de voir Lloris (31 ans) et Mandanda (33 ans) emprunter la sortie.

« La meilleure des choses dans une carrière de footballeur, surtout en équipe nationale, c’est de faire de bons débuts, a commenté l’ancien Parisien sur RMC. On a vu tellement de gardiens se manquer et qui ont disparu par la suite. Là pour Areola c’est casino, jackpot ! Lloris et Mandanda dépassent la trentaine et il n’y a personne derrière eux, tout en sachant qu’Areola a joué avec Umtiti et Varane dans la fameuse équipe avec Pogba où tout est tracé, donc tout est fait pour que ce soit le numéro un des Bleus ! Maintenant il faudrait que ça se fasse le plus rapidement possible ! » A priori, les deux gardiens expérimentés n’ont pas prévu de s’arrêter maintenant.